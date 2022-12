LIVESTREAM: Argentinië maakt zich op om zijn voetbalhelden te vieren in Buenos Aires

clock 09:53 09 uur 53.

WK voetbal 2022 VIDEO: Messi en co kunnen op feestbus maar net op tijd wegduiken voor laaghangende kabel

Nationale feestdag. De bus is aangekomen aan het hoofdkwartier van de bond. Over enkele uren gaan de festiviteiten voort. De Argentijnse regering heeft maandag in alle rapte beslist dat vandaag/dinsdag (20 december) een feestdag is in het Zuid-Amerikaanse land. Zo kunnen de vieringen straks voortgezet worden wanneer de nationale ploeg aankomt in Buenos Aires.



Korte nacht. Het wordt een kort nachtje voor Lionel Messi en co, die een paar uurtjes zullen slapen op het hoofdkantoor van de Argentijnse voetbalbond. Later vandaag wacht hen een kampioenenparade door de straten van Buenos Aires. Dan zal het Argentijnse volk pas écht massaal op straat komen om een glimp op te vangen van de kampioenen, al was de massa die vannacht langs de weg stond ook al bepaald indrukwekkend.



Dan zal het Argentijnse volk pas écht massaal op straat komen om een glimp op te vangen van de kampioenen, al was de massa die vannacht langs de weg stond ook al bepaald indrukwekkend.

Messi glundert met "zijn" wereldbeker.

Messi en bondscoach Scaloni verlaten vliegtuig.

Wereldkampioenen geland. Het vliegtuig dat de Argentijnse nationale voetbalploeg van Qatar naar Argentinië bracht, is om 2.40 uur lokale tijd aangekomen in hoofdstad Buenos Aires. Dat was om 6.40 uur onze tijd. L'Albiceste is maandagochtend vanuit Doha vertrokken en maakte een tussenstop in Rome. De wereldkampioenen zullen de nacht doorbrengen in hun trainingscentrum dicht bij de luchthaven, waar duizenden supporters zijn samengetroept om een glimp van hun helden op te vangen. Op de middag (16 uur onze tijd) zullen Messi en co. de derde wereldbekertrofee uit de geschiedenis van Argentinië showen tijdens een rondrit door het stadscentrum in een open bus. Die eindigt bij de beroemde Obelisk op de Plaza de la Republica. Er worden miljoenen mensen verwacht. De regering heeft vandaag/20 december uitgeroepen tot nationale feestdag, zodat alle Argentijnen kunnen meevieren. Argentinië won zondag zijn derde WK-titel, na 1978 en 1986, na een epische finale tegen Frankrijk (3-3, 4-2 op strafschoppen).



De wereldkampioenen zullen de nacht doorbrengen in hun trainingscentrum dicht bij de luchthaven, waar duizenden supporters zijn samengetroept om een glimp van hun helden op te vangen.



Op de middag (16 uur onze tijd) zullen Messi en co. de derde wereldbekertrofee uit de geschiedenis van Argentinië showen tijdens een rondrit door het stadscentrum in een open bus. Die eindigt bij de beroemde Obelisk op de Plaza de la Republica.



Er worden miljoenen mensen verwacht. De regering heeft vandaag/20 december uitgeroepen tot nationale feestdag, zodat alle Argentijnen kunnen meevieren.



Argentinië won zondag zijn derde WK-titel, na 1978 en 1986, na een epische finale tegen Frankrijk (3-3, 4-2 op strafschoppen).

Duizenden supporters wachten de selectie op aan het trainingscentrum van de Argentijnse bond, waar de wereldkampioenen de nacht zullen doorbrengen.

De zetel van de Argentijnse voetbalbond is klaar voor de ontvangst van de wereldkampioenen.