LIVEBLOG Wereldkampioen is weer thuis: mensenzee wacht Messi en co op in holst van nacht

clock 07:28

07 uur 28. Wereldkampioenen geland. Het vliegtuig dat de Argentijnse nationale voetbalploeg van Qatar naar Argentinië bracht, is om 2.40 uur lokale tijd aangekomen in hoofdstad Buenos Aires. Dat was om 6.40 uur onze tijd. L'Albiceste is maandagochtend vanuit Doha vertrokken en maakte een tussenstop in Rome. De wereldkampioenen zullen de nacht doorbrengen in hun trainingscentrum dicht bij de luchthaven, waar duizenden supporters zijn samengetroept om een glimp van hun helden op te vangen. Op de middag (16 uur onze tijd) zullen Messi en co. de derde wereldbekertrofee uit de geschiedenis van Argentinië showen tijdens een rondrit door het stadscentrum in een open bus. Die eindigt bij de beroemde Obelisk op de Plaza de la Republica. Er worden miljoenen mensen verwacht. De regering heeft vandaag/20 december uitgeroepen tot nationale feestdag, zodat alle Argentijnen kunnen meevieren. Argentinië won zondag zijn derde WK-titel, na 1978 en 1986, na een epische finale tegen Frankrijk (3-3, 4-2 op strafschoppen). .