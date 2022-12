IN BEELD: Franse nationale ploeg krijgt toch een warm onthaal in Parijs

Rond 20 u landde het vliegtuig van Air France met Les Bleus aan boord.

De selectie van bondscoach Didier Deschamps stapte geenszins met een brede glimlach richting een bus die hen naar de Place de la Concorde zou brengen.

Daar stonden duizenden fans - er is sprake van 10.000 aanwezigen - hen op te wachten en die ontvangst zal toch deugd gedaan hebben.

"We willen de Franse fans bedanken voor hun steun", nam de bondscoach het woord.

"We hebben geweldige emoties gedeeld en de nederlaag van gisteren doet uiteraard pijn."

"Maar we mogen niet vergeten dat deze groep veel tegenslagen heeft gehad. Voor mijn spelers is het erg belangrijk om deze menigte te groeten."

Voor aanvoerder Hugo Lloris gaf de aanwezigheid van de aanhang van Les Bleus toch wat troost.

"Erkenning is belangrijk, ook al wilden we hier met de beker staan. Het was stil tijdens de terugreis, maar we zijn ook trots. We zijn een groep gebleven."

Op het balkon van het Hôtel de Crillon wuifden de spelers naar de liefhebbers, die spontaan La Marseillaise begonnen te zingen.