BEKIJK: Miljoenen Argentijnen brengen vierend de nacht door na wereldtitel: "Voetbal is hier religie"

Argentinië telt 45 miljoen inwoners, een flink aandeel daarvan kwam gisteren in het hele land op straat om de 3e wereldtitel te vieren, na die van 1978 en van 1986. Op de promenade rond de obelisk in de hoofdstad verzamelden meer dan 2 miljoen mensen, de helft hield dat tot 's nachts vol. "En het feest begint nog maar pas", kraaide een 44-jarige onderwijzeres. "Morgen zal het niet eindigen, want dan komen ze naar huis. We doen nog een beetje voort." Messi en co. worden vandaag/maandag rond 19 uur lokale tijd op de luchthaven van Buenos Aires verwacht. Na een korte receptie op de luchthaven zal de selectie ongetwijfeld op een bus de Wereldbeker door de straten tronen. Dat zal weer een massa op de been brengen. Volgens de Argentijnse media waren er na middernacht meer dan 8 uur na de wedstrijd nog meer dan een miljoen fans bijeen, gehuld in het hemelsblauw en wit, zingend en feestend. (lees voort onder foto)

Radio 2-collega Lotte Aneca op reis in Argentinië: "Gewoon gek"

Toevallig vertrok een collega van Radio 2 begin december voor een rondreis door Argentinië. Zij woonde gisteren de finale bij in Salta, een stad in het noordwesten van het land. "We stonden daar met meer dan 20.000. Rond de obelisk in Buenos Aires waren het er zo'n 2 miljoen, hoorde ik. Het is gewoon gek."



Aneca heeft persoonlijk kunnen vaststellen hoe de Argentijnen het voetbal beleven: "Iedereen bekijkt de match eerst thuis of op café, daarna komt iedereen naar de drukste straten en viert samen. Het is ongelooflijk om hier vandaag te staan, met iedereen, in het land van de wereldkampioen."



"Het was heel spannend tot het einde. Ik vind dat de Argentijnen daar heel rustig onder blijven. Ze wachten echt het einde af vooraleer uitbundig te gaan feesten. Toen die laatste penalty erin zat, ontplofte deze stad hier."



Haar slotconclusie: "Het is algemeen geweten dat de Argentijnen heel gelovig zijn, maar ik denk dat de grootste religie voetbal is. En Messi is hier gewoon God, die man betekent zoveel voor dit land. En zeker met de economische crisis hier. Je voelt dat de mensen hier nood hebben aan iets positiefs. De ontlading is gigantisch."