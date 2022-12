Luca Brecel en Mark Selby houden mekaar in evenwicht na 1e sessie in finale English Open

Na demonstraties in de kwart- en halve finale tegen wereldtoppers Judd Trump en Mark Allen mocht Luca Brecel zich opmaken voor de finale op het English Open. Daarin trof hij viervoudig wereldkampioen Mark Selby.



Selby, die zaterdag nog Neil Robertson naar huis had gestuurd, begon het beste aan de partij en schudde meteen een break van 90 uit zijn keu. Het begin van een reeksje, want Brecel had de eerste drie frames geen verhaal. Onze landgenoot kon één frame tegenprikken, maar zag Selby daarna op 4-1 komen.

Alarmfase rood voor Brecel, die moest reageren om de wedstrijd in leven te houden. Zo gezegd, zo gedaan: met hoogstaand snooker gaf "The Belgian Bullet" Selby een koekje van eigen deeg en won hij drie frames op een rij.

De 4-4-tussenstand betekende meteen ook het eind van de eerste sessie. De tweede sessie start vanavond om 20u. Brecel gaat op zoek naar zijn tweede toernooizege van het seizoen, na winst in de Champions League.

De winnaar strijkt 80.000 pond (91.500 euro) op, voor de runner-up is er 35.000 pond (40.000 euro). Op de Order of Merit klimt Brecel opnieuw naar de tiende plaats, Selby wordt achter Ronnie O'Sullivan de nummer twee van de wereld.