LIVE: Van den Bergh snelt naar winst in set één tegen Ilagan

Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Dimitri Van den Bergh (Bel) 3 1 Lourence Ilagan (Fil) 0 1

Van den Bergh begint wijfelend aan set twee en ziet Ilagan profiteren. Bij zijn vijfde pijl op tops haalt de Filipijn zijn eerste leg van de partij binnen.

Van den Bergh snelt naar setwinst. So far, so good voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot wierp twee uitstekende en één slordige leg op weg naar setwinst. Ilagan heeft voorlopig geen antwoorden.

Voorlopig loopt alles gesmeerd bij onze landgenoot. Met een 180 in het tweede leg zet hij zichzelf op weg naar een eerste break.

Van den Bergh tankt vertrouwen door meteen zijn eigen leg vlot binnen te trekken. Met zijn eerst pijl op een dubbel vindt hij tops.

"Happy" van Pharrel Williams - Van den Berghs vaste opkomstnummer - weergalmt voor de eerste keer dit jaar door Ally Pally. Zijn traditiegetrouwe dansje krijgt het publiek er gratis en voor niets bij.

Daar is Van den Bergh. 25 minuten later dan verwacht is het eindelijk aan Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot zal ook met een nieuwe set pijlen werpen. Brengen die hem ook geluk?

Josh Rock heeft zijn eerste ronde gewonnen met 3-1 van José Justicia. Zo is het eindelijk tijd voor Dimitri Van den Bergh. Zo dadelijk beginnen we eraan.

Van den Bergh speelt de laatste partij van de avond. De voorlaatste partij, tussen toptalent Josh Rock en José Justicia, heeft wat vertraging opgelopen. Van den Bergh zal daarom pas om 00.15 uur aan de bak komen.

clock 23:25 23 uur 25. Lourence Ilagan is iemand met heel veel ervaring, hij doet het al jaren goed op de Aziatische tour. Hij kon zich niet voor niets plaatsen. Dimitri Van den Bergh

clock 23:15 23 uur 15. Revanche in "Ally Pally"? Van den Bergh heeft wat recht te zetten in "Ally Pally". Onze landgenoot ging er vorig jaar roemloos uit in zijn eerste partij tegen de toen vrijwel onbekende Florian Hempel. Van den Bergh wierp een uitstekende partij, maar Hempel - een ex-handballer - was genadeloos op de dubbels en stuurde onze landgenoot naar huis.

clock 23:00 23 uur . Van den Bergh begint aan zijn WK. Dimitri Van den Bergh is de tweede Belg die in actie komt op het WK darts. De nummer 15 van de wereld neemt het op tegen de Filipijn Lourence Ilagan, die in zijn eerste ronde verrassend won van het Oostenrijkse talent Rowby-John Rodriguez.