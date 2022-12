LIVE om 00.30 u: Van den Bergh opent zijn WK darts tegen Filipijn Ilagan

Sets (best of 5)

Josh Rock heeft zijn eerste ronde gewonnen met 3-1 van José Justicia. Zo is het eindelijk tijd voor Dimitri Van den Bergh. Zo dadelijk beginnen we eraan.

23 uur 15. Revanche in "Ally Pally"? Van den Bergh heeft wat recht te zetten in "Ally Pally". Onze landgenoot ging er vorig jaar roemloos uit in zijn eerste partij tegen de toen vrijwel onbekende Florian Hempel. Van den Bergh wierp een uitstekende partij, maar Hempel - een ex-handballer - was genadeloos op de dubbels en stuurde onze landgenoot naar huis. .