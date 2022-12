LIVE: Mike De Decker begint als een fusee aan zijn eerste ronde op WK darts

clock 23:59 23 uur 59. Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Mike De Decker (PDC-57) 3 2 Jeff Smith (Can/PDC-63) 0 2 . Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Mike De Decker (PDC-57)

3 2





Jeff Smith (Can/PDC-63)

0 2







clock 21:35 21 uur 35. De Decker vecht opnieuw terug. Een 180 zet hem op weg naar legwinst. Onze landgenoot kan nu op eigen worp de 2-0 op het bord gaan zetten.

clock 21:31 21 uur 31. Het gaat voorlopig wat alle kanten op in deze set. De Decker vindt zijn tripels niet meer en ziet Smith opnieuw breaken. Onze landgenoot moet nu rebreaken om de set te redden.

clock 21:30 21 uur 30. De Decker maakt de break meteen ongedaan na opnieuw een klinische finish. Voorlopig scoort onze landgenoot 4/5 op zijn dubbels.

clock 21:28 21 uur 28. Een eerste gemiste pijl op een dubbel breekt De Decker zuur op. Smith profiteert en heeft een break vast.



clock 21:22 21 uur 22.

clock 21:21 21 uur 21. Foutloos begin van De Decker! In een mum van tijd heeft De Decker al set één beet. "The Real Deal" miste nog geen pijl op een dubbel. Met een gemiddelde van 100 en een foutloos rapport op de dubbels smeert hij Smith een 3-0 aan.

clock 21:20 21 uur 20. Wat een begin voor Mike De Decker! Na zijn 120-checkout lapt hij er nog een 114-finish bij. Faut le faire!

clock 21:19 21 uur 19.

clock 21:18 21 uur 18. De Decker opent fantastisch, met een lekkere "Shanghai"-finish van 120 op de worp van Smith. Van een goede start gesproken!

clock 21:15 21 uur 15. Daar zijn de spelers. De Decker - die een haat-liefdeverhouding met de grote podia heeft - gaan we niet kunnen betrappen op een dansje à la Dimitri Van den Bergh.

clock 21:11 21 uur 11. De Decker wist zich vorig jaar, bij zijn tweede beurt in Alexandra Palace, te plaatsen voor de tweede ronde. In de openingsronde speelde hij de Litouwer Darius Labanauskas naar huis, nadat die een negendarter had geworpen. Een ronde later was Dave Chisnall te sterk voor onze landgenoot.

clock 21:08 21 uur 08. De Decker is van alle Belgen misschien wel het best in vorm, op de laatste vloertoernooien presteerde hij het meest consistent. Dartsanalist Erik Clarys.

clock 21:06 21 uur 06. Ervaren Jeff Smith. De Deckers tegenstander Jeff Smith, het nummer 63 van de wereld, is op papier een haalbare kaart. De Canadees van 47 staat voor de vijfde keer op rij op het WK, maar speelde ook driemaal het WK van de teloorgegane BDO-bond. Daar stond hij in 2015 in de halve finale, een jaar later verloor hij de finale.



clock 21:02 21 uur 02. Zorgt De Decker voor 3 op 3? Na de zeges van Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh in Londen is het aan Mike De Decker om als laatste Belg in actie te komen op het WK darts. Huybrechts en Van den Bergh waren als reekshoofd vrij in ronde één. De Decker moet wel aan de bak in die openingsronde en neemt het op tegen de ervaren Canadees Jeff Smith.