Football Girls Leuven krijgt Vlaams Sportjuweel voor Warmste Sportinitiatief

Football Girls Leuven werd pas 2 jaar geleden opgericht, maar de laagdrempelige voetbalclub is een schot in de roos. Eerder dit jaar werd de club ook al verkozen tot Tofste Sportclub van Leuven. Daar komt nu ook nog het prestigieuze Vlaams Sportjuweel bij.

Lieve Lamberts van Football Girls Leuven is in de wolken met de trofee. "Deze erkenning geeft ons een heel warm gevoel. Dit is een trofee die we de komende jaren enorm zullen koesteren", klinkt het.

Waar ligt de kracht van de club? "Wij zijn laagdrempelig en streven ernaar dat 20 procent van de meisjes uit kwetsbare of kansarme gezinnen komt. Door de drempels te verlagen, zorgen we ervoor dat niemand buitenspel staat", vertelt Lamberts.

"We zorgen ervoor dat lidgeld en kledij haalbaar zijn voor iedereen. Zo bieden we bijvoorbeeld ook tweedehandskledij aan en zorgen we dat speelsters kunnen carpoolen wanneer ze geen vervoer hebben."

"We hebben gemerkt dat ongedwongen sporten verbindend werkt. We tellen nu op 2,5 jaar tijd al 120 leden. We zijn heel divers en uniek in Vlaanderen. We krijgen veel waardering van de kinderen en de ouders. We zijn ontzettend trots."