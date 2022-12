De 15 van 2022: Blessurevrije Nafi Thiam volmaakt gouden EK & WK-dubbel

2022 was weer een sportjaar om duimen en vingers bij af te likken. Tot en met oudjaar blikken we terug op de strafste Belgische prestaties. Vandaag op 6: zonder blessurezorgen haalt Nafi Thiam een gouden dubbel op het WK en EK.

Eindelijk een jaar zonder blessures, eindelijk nog eens relaxt. Het was toch weer een tijd geleden dat de zevenkamp een glimlach op het gezicht van Thiam bracht. Zelfs na de olympische titel vorig jaar kwamen er vooral tranen. Van geluk, dat ook. Maar na al haar blessureleed kwamen deze tranen ongetwijfeld mede door de ontlading van alle stress en spanning. De bevrijding was enorm. En dat bleek ook in 2022. Een jaar waarin succes voor het eerst sinds lang niet gepaard ging met een lange lijdensweg. Twee zevenkampen op enkele weken tijd, dat had er jaren niet meer ingezeten.

Na Thiams olympische titel in Tokio was de ontlading groot.

Nog eens tot het uiterste

Het begon allemaal nog wat voorzichtig richting het WK. Dit hoofddoel succesvol afronden en dan zullen we wel zien. Op dat WK werd ze voor het eerst in tijden nog eens tot het uiterste gepusht. Met een kleine achterstand op de Nederlandse Vetter ging ze de afsluitende 800 meter in. Uiteindelijk kon ze met een persoonlijk record op het afsluitende nummer toch haar tweede wereldtitel grijpen. Vetter werd net als in Tokio naar het zilver verwezen. Een geweldige prestatie. En vooral: zonder pijntjes. Dat deed zelfs een spontane beslissing opborrelen. Misschien zou ze ook meedoen aan het EK enkele weken later.

De gouden dubbel