WB schaatsen in Calgary: Bart Swings opent met elfde plaats op 1.500 meter

21 uur 50. Swings 11e op 1.500 meter. Bart Swings heeft vrijdag de wereldbekerwedstrijden van dit weekeinde in Calgary geopend met een matige 1'44"26 op de 1.500 meter. Het leverde hem in een veld van twintig topschaatsers de elfde plaats op. De Nederlander Kjeld Nuis won in 1'42"59 de vierde wedstrijd van het seizoen, voor de Amerikaan Jordan Stolz (1'43"19) en zijn landgenoot Thomas Krol (1'43"34). De Canadees Connor Howe voert de rangschikking voor de wereldbeker aan met 184 punten, voor Stolz (176) en Nuis (162). Swings is met 123 punten twaalfde. .