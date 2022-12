WB schaatsen Calgary: aanwinst Isabelle van Elst scherpt opnieuw Belgisch record aan

clock 18:18 18 uur 18. Isabelle van Elst schaatst opnieuw een Belgisch record. Op dag 3 van het tweede Wereldbekerweekend in Calgary heeft Isabelle van Elst (24) prima gepresteerd. In de B-wedstrijd van de 1.000 meter schaatste ze de 3e tijd. Met 1'16"05 dook ze opnieuw onder haar Belgisch record. Vorig weekend had Van Elst de kilometer afgelegd in 1'16"19 op de Canadese hooglandbaan. Haar persoonlijk record is nog scherper (1'15"58). Dat reed ze als Nederlandse, ook in Calgary. Van Elst schaatst sinds kort voor België. Ze is geboren in Nederland, als kind van een Belgische moeder en een Nederlandse vader. . Isabelle van Elst schaatst opnieuw een Belgisch record Op dag 3 van het tweede Wereldbekerweekend in Calgary heeft Isabelle van Elst (24) prima gepresteerd. In de B-wedstrijd van de 1.000 meter schaatste ze de 3e tijd.

clock 23:45 23 uur 45. Swings wordt 5e op tien kilometer. Op de tweede dag van de WB schaatsen in het Canadese Calgary is Bart Swings zaterdag op de tien kilometer als vijfde geëindigd. Met 12'59"24 benaderde Swings zijn nationale record van 12'57"31 tot op twee seconden. De overwinning op de langste reguliere afstand van het schaatsen ging naar Davide Ghiotto in een nieuw Italiaans record: 12'45"10. Negen maanden geleden behaalde de filosofiestudent Ghiotto in Peking olympisch brons. Het was de eerste en enige tien kilometer van het wereldbekerseizoen. De race over 25 ronden, waarvan schaatsers veel langer moeten herstellen, staat slechts sporadisch op de agenda: bij allroundtoernooien en op het WK afstanden.

clock 22:05 22 uur 05. Tas zakt uit A-groep 1.500m. Sandrine Tas zal in het wereldbekercircuit schaatsen een stapje terug moeten doen. Tas eindigde zaterdag tijdens wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary op de 1.500 meter als twintigste en laatste. Na die mislukte race degradeert ze naar de B-groep. Met 2'03"06 bleef Tas ruim vijf seconden boven haar beste tijd die zij een week geleden, eveneens in Calgary, had genoteerd. Zes dagen geleden was Tas tijdens de massastart pijnlijk ten val gekomen. In de B-groep kwam Mathias Vosté op de 500 meter tot 35,24 seconden. Dat is zes honderdsten boven zijn beste chrono. Die tijd bracht hem de veertiende plaats in een veld van 26 rijders. De Kazach Jegvgeni Koshkin was de snelste met 34,57 seconden.

