Thomas Detry zakt weg uit top 10 in Mauritius, Nicolas Colsaerts haalt de cut niet

16 uur 27. Detry zakt van 8 naar 26, Colsaerts out. Thomas Detry heeft een minder goede tweede ronde achter de rug. Onze landgenoot had 74 slagen nodig en zakt daardoor van de 8e naar de 26e plaats. Detry noteerde op zijn eerste 9 holes een bogey en een birdie. Op zijn laatste 9 holes moest hij nog 2 bogeys en een dubbele bogey incasseren, waartussen hij nog een eagle in de cup zag verdwijnen. Met een totaalscore van 142 slagen, 2 onder par, telt Detry nu 8 slagen meer dan het leidende trio: de Fransman Antoine Rozner, de Spanjaard Alfredo Garcia-Heredia en de Fin Sami Välimäki. Nicolas Colsaerts leverde op dag 2, net zoals gisteren, een scorekaart af van 73 slagen, 1 over par. Met een totaalscore van 146 slagen, 2 over par, en een gedeelde 83e plaats telde hij 2 slagen te veel om de cut te halen. .