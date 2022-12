Luca Brecel strijdt voor plek in kwartfinales van English Open snooker

Luca Brecel bereikte vorig jaar de kwartfinales in de English Open snooker en is goed op weg om dat kunststukje ook dit jaar te verwezenlijken.



In Brentwood stond onze landgenoot vandaag oog in oog met de Schot Scott Donaldson, tegen wie Brecel al 4 van de 6 vorige duels won.



Ook vandaag trok Brecel aan het langste eind. In een best of seven nam hij de eerste 3 frames voor zijn rekening. Brecel gunde Donaldson nog een frame en maakte het af met 4-1.

Vanavond laat komt Brecel nog in actie tegen de Welshman Jamie Jones (WS-34). De winnaar van het duel staat in de kwartfinales.