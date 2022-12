Hoeveel prijzengeld krijgt de winnaar? En welke Belgen doen mee? Uw ultieme gids voor het WK Darts

Vergeet Kerstmis of oudejaarsavond: het WK darts is het belangrijkste eindejaarsfeest dat voor de deur staat. De komende 3 weken wordt er in het Alexandra Palace in Londen opnieuw gestreden om de oppergaai in het darts. Wat mogen we verwachten van de Belgen? Wie is de grootste favoriet? En hoeveel levert een wereldtitel op? Wij beantwoorden al uw vragen.

Waar en wanneer vindt het WK plaats?

Sinds 2007 is het vaste prik: rond de jaarwisseling davert het Alexandra Palace - kortweg "Ally Pally" - in Londen op zijn grondvesten. De grote evenementenhal - die plaats biedt aan 3.000 gek getooide fans - is dan het decor voor dé apotheose van het dartsseizoen: het wereldkampioenschap. Het toernooi start op 15 december met de eerste wedstrijden uit de openingsronde en eindigt met de finale op 3 januari. Tussen 24 en 26 december mogen de spelers even stoom aflaten, want dan wordt er een kerstpauze ingelast.

Hoeveel bedraagt het prijzengeld?

Het WK darts is naast het belangrijkste ook het meest lucratieve toernooi van het jaar. De prijzenpot bedraagt in totaal ongeveer 3 miljoen euro, waarvan 590.000 euro naar de winnaar gaat. De verdeling: Winnaar: 590.000 euro

Verliezend finalist: 235.000 euro

Halve finale: 117.500 euro

Kwartfinale: 58.750 euro

Achtste finales: 41.000 euro

Derde ronde: 29.350 euro

Tweede ronde: 17.600 euro

Eerste ronde: 8.800 euro



Hoe ziet het deelnemersveld eruit?

96 darters dromen bij de start van eeuwige roem. Het deelnemersveld telt dit jaar spelers uit maar liefst 27 verschillende landen. Voor wie er nog aan twijfelde: het darts is internationaler dan ooit. Het hoeft niet te verbazen dat bakermat Engeland het meest vertegenwoordigde land is met 28 deelnemers, al waren het er vorig jaar nog 35. Op ruime afstand volgt Nederland met 12 mededingers. Ook dit jaar strijden er vrouwen mee om de wereldtitel. De ervaren Lisa Ashton is er voor de 4e keer bij, Fallon Sherrock maakte in 2019 dan weer naam als 1e vrouw die een WK-match kon winnen. En wat met het 18-jarige fenomeen Beau Greaves? Ze domineerde dit seizoen op de vrouwentour en zou kunnen verrassen.

Alexandra Palace is de komende drie weken het epicentrum van de dartssport.

Wie zijn de Belgen op het WK?

Dimitri Van den Bergh

Net als vorig jaar vaardigt ons land 3 Belgen af naar Alexandra Palace. Vaandeldrager is nog steeds Dimitri Van den Bergh (PDC-15), al heeft hij na een minder seizoen wel wat recht zetten. Dat vindt ook dartsanalist Erik Clarys. "Van den Bergh presteerde dit jaar erg wisselvallig. Op de European Tour deed hij het erg goed, maar op de majors liet hij het te vaak afweten. Het lijkt erop dat hij het mentaal soms moeilijk heeft om met de druk om te gaan. Van den Bergh bengelt op de rand van de top 16 op de wereldranking, een goed WK is dan ook welkom." Als reekshoofd is Van den Bergh "bye" in de eerste ronde, in de tweede ronde treft hij de jonge Oostenrijker Rowby-John Rodriguez (PDC-56) of de Filipijn Laurence Ilagan. "Vooral Rodriguez zou meteen een stevige test zijn", weet Clarys. "Hij is in vorm en kan het publiek goed bespelen."

Dimitri Van den Bergh.

Kim Huybrechts

Voor Kim Huybrechts (PDC-31) was het voorbije seizoen alweer van hetzelfde laken een broek: consistent en degelijk, maar zonder uitschieters op de grote podia. "En dat typeert Kim al enkele jaren", zegt Clarys. "De dartstop is zo breed geworden, dat het voor Huybrechts moeilijk is geworden om uit het moeras rond die 30e plek op de wereldranking te klimmen. Hij speelt op de majors vaak erg goed, maar met één probleem: hij wint niet." Huybrechts, ook bye in ronde 1, opent zijn WK tegen de Ier Keane Barry (PDC-45) of de Zuid-Afrikaan Grant Sampson. Daarna volgt mogelijk titelverdediger Peter Wright. "Maar Wright is niet echt in vorm. Dit is geen slecht moment om hem te treffen. Als Huybrechts stunt, volgt mogelijk een clash tegen Van den Bergh in ronde 4."

Kim Huybrechts.

Mike De Decker

Ook Mike De Decker (PDC-57) is net als vorig jaar weer van de partij. "Mike is van alle Belgen misschien wel het best in vorm, op de laatste vloertoernooien presteerde hij het meest consistent. Hij heeft lang een haat-liefdeverhouding gehad met de grote podia, maar zijn tempelvrees zal wel wegebben." De Decker heeft bovendien een gunstige loting. De Canadees Jeff Smith (PDC-63) is op papier een haalbare kaart in ronde één, de ervaren Mensur Suljovic (PDC-30) in ronde twee is dat ook. "Maar als hij tot in ronde 3 raakt, wacht niemand minder dan Michael van Gerwen", vult Clarys aan. "Dat zou een geweldige affiche zijn."

Mike De Decker.

Wie zijn de favorieten?

Over de topfavoriet dit jaar is er weinig discussie: de naam van Michael van Gerwen luidt bijna unisono in alle prognoses. "Wie Van Gerwen klopt, wordt wereldkampioen", klinkt het ook bij Clarys vastberaden. Van Gerwen had het de voorbije jaren wat lastiger, maar de drievoudige wereldkampioen sloeg dit jaar terug met vier majorzeges en trekt in topvorm naar Alexandra Palace. "Het is niet normaal wat hij bij momenten kan produceren", vult Clarys aan. "Hij is de te kloppen man." De uitdagers van "The Green Machine"? Brulboei Gerwyn Price is altijd op de afspraak, "Bully Boy" Michael Smith is dan weer helemaal bevrijd, nadat hij vorige maand met de Grand Slam eindelijk zijn eerste major gewonnen had. Met Luke Humphries schuift Clarys nog een naam naar voren. "Voor mij is hij de tweede man achter Van Gerwen. Hij verkeert in bloedvorm en was echt geweldig op de laatste drie majors. Schrijf hem maar op voor de finale."

Van Gerwen won zijn laatste wereldtitel in 2019.

Wie zijn de dark horses?