Geen zwart voetbalgat, daar is de Croky Cup: morgen Antwerp-Standard, woensdag Genk-Anderlecht

De clubs van de Challenger Pro League speelden gewoon door tijdens het WK (hun winterstop is van 19/12 tot 19/1), maar onze eersteklassers begonnen na het weekend van 13 november aan hun WK-break.



Die zondagavond 13 november op de 17e speeldag in de Jupiler Pro League ging leider Genk met 0-2 bij Anderlecht winnen. Dat betekende 30 op 30 voor Genk én het was de eerste nederlaag voor RSCA-interim-coach Robin Veldman.



En laat die twee clubs nu ook de topaffiche vormen in de 1/8e finales van de beker van België: woensdag om 20.45 uur is er Genk-Anderlecht. Dat wordt de eerste match van Brian Riemer, de échte opvolger van Felice Mazzu als coach van Anderlecht.



Morgen zijn er 5 bekerduels. Zo ontvangt bekerhouder AA Gent Cercle Brugge, de kraker tussen Antwerp en Standard kunt u om 20.45 uur bekijken op Canvas en met livestream.



Woensdag zijn er nog 3 duels, waaronder Club Brugge-STVV. Deinze is de enige niet-1A-ploeg, het team uit 1B krijgt Zulte Waregem op bezoek.



In de midweek van 10-12 januari volgen de kwartfinales (ook in 1 duel), de halve finales zijn met heen- en terugmatchen op 1-2 februari en 1-2 maart, allebei ook door de week. De bekerfinale is in het weekend van 1 mei. Dit zijn de slots voor de matchen, de exacte data en uren moeten nog bepaald worden.