WK kortebaan Melbourne: Valentine Dumont is 12e op 400m vrij

08 uur . Dumont strandt in reeksen 400m vrij. Valentine Dumont is als eerste Belgische in actie gekomen op het WK. Ze ging eruit in de reeksen van de 400 meter vrije slag. De 22-jarige zwom naar een 6e plaats in de 4e en laatste reeks met een tijd van 4'07"37. Daarmee bleef ze 7 seconden boven haar Belgisch record uit 2020 (4'00"05). De Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather klokte de snelste tijd met 3'58"27. Dumont had de 12e tijd op 28 deelneemsters. Alleen de top 8 stootte door. Op het WK 2021 in Abu Dhabi eindigde Dumont 20e. .