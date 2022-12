Philippe Dehaes coacht Greet Minnen in 2023: "Alle kwaliteiten voor hoogste niveau"

De 25-jarige Minnen is de nummer 126 van de wereld, ze maakte vorige week in Angers haar rentree in het WTA 125-toernooi in de Franse stad, nadat ze in september een rugblessure had opgelopen.



"Greet contacteerde me toen mijn samenwerking met Elise Mertens was afgelopen", legt Dehaes uit. "Ze vroeg me of ik haar kon helpen en ik heb dat geaccepteerd."



"Ik ken Greet al heel lang en ik geloof echt in haar potentieel. Het probleem is dat ik verplichtingen heb met enkele tennisscholen in België en dus niet het hele jaar door kan reizen. Daarvoor zoeken we nog een oplossing."



"Voor de Australian Open is er al een akkoord gevonden met Laurence Courtois."