Israel-Premier Tech koerst voor de promotie: "Terugkeren naar World Tour"

Israel-Premier Tech zegt akte te nemen van de beslissing om hen in 2023 als ProTeam (het tweede niveau) te registreren.

"Uiteraard zijn we teleurgesteld, als je rekening houdt met de ontwrichtingen veroorzaakt door de covid-pandemie de voorbije 3 seizoenen, die ons team hard heeft geraakt. Toch zullen we blijven strijden voor overwinningen in de belangrijkste wedstrijden op de wielerkalender", klinkt het.





"Wij zijn vastbesloten terug te keren naar de WorldTour en intussen blijven we met dezelfde motivatie en vastberadenheid koersen waarmee we dit jaar twee etappes wonnen in de Ronde van Frankrijk", verwijst het team naar de zeges van Simon Clarke en Hugo Houle in de voorbije editie van de Tour.



"Wij zijn trots op onze renners en staf en de sterkte van onze organisatie. We leven naar het komende seizoen toe met enthousiasme en vertrouwen in ons vermogen om te blijven presteren en winnen", besluit de ploeg.