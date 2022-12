De Tribune over Argentinië-Kroatië: "Er is eigenlijk geen favoriet voor deze match"

Maar goed, Argentinië-Kroatië dus. "Kroatië blijft verbazen", zegt Vandenbempt. "Ik las vandaag nog wat statistieken over hun match tegen Brazilië. Ze hadden uiteindelijk meer balbezit, 51 procent. Dat is niet de perceptie die ik had. Maar ze kunnen als geen ander de bal vasthouden in de ploeg met hun middenveld."

We krijgen geen clash tussen Brazilië en Argentinië in de halve finales. "Een gemiste kans, een eeuwige lacune", vindt Peter Vandenbempt. "Het zou alleszins meer tot de verbeelding gesproken hebben dan deze match", zegt Sterckx.

"Misschien is het masker van Lionel Messi afgevallen?"

En wat met de Argentijnen? De laatste dagen wordt er gepraat over hun onsportieve gedrag tegen Nederland. "Maar dat leeft niet in Argentinië zelf", denkt Sterckx.

Vandenbempt: "Integendeel, ze vinden dat geweldig. De Argentijnen zitten al een eeuwigheid te wachten op een vleugje Maradona in de schooljongen Lionel Messi. In 1986 en 1978 had hun elftal ook een vilein kantje."

"De sympathie van de voetballiefhebber zal misschien voor Kroatie zijn. Iedereen praat over Messi en ik gun hem ook die wereldtitel. Het zou prachtig zijn dat hij hier de kroon op zijn carrière kan zetten, maar het mag van mij ook Luka Modric zijn. Die staat een verdieping lager dan Messi, maar hij verdient evenveel sympathie."

"We hadden altijd dat clichébeeld van Ronaldo de narcist, de egoïst, het kleine kind, ... En Messi was altijd in balans, evenwichtig, een propere voetballer, ... Maar ik heb me de laatste dagen afgevraagd: wie was de meest oprechte van de twee?"

"Misschien is Messi geniepiger en was het allemaal fake. Misschien is zijn masker afgevallen? Dat kan na de kwartfinale in de emotie van het moment geweest zijn, maar ik wil ook aanstippen dat Messi bijvoorbeeld promotie voert voor Saudi-Arabië. Dat zegt toch iets over de persoon Messi en zijn moreel kompas."

"Pas op", benadrukt Vandenbempt, "ik ben ook niet tegen Argentinië. Ik zal blij zijn als ik erbij ben wanneer Messi het WK wint, maar ik heb minder sympathie voor het verhaal."

