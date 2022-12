Buitenlandse pers geniet van "Maradoniaanse" Messi en naderende climax: "Dit is voor de eeuwigheid"

"Dit was een Maradoniaanse prestatie van Messi. Dit was één man die zijn ploeg inspireerde door een goal, een assist, zijn genie. Een aanvoerder die de show opvoerde - zelfs wanneer hij niet meer leek te kunnen lopen door lichte hinder aan de hamstring - en zijn team naar de finale leidde."

"Magische Messi staat op de rand van onsterfelijkheid in de sport", titelt het Britse The Times groot na de zege van Argentinië.

Ook de Britse staatsomroep BBC ziet een absoluut sportief hoogtepunt naderen: "Messi's laatste dans zal duren tot wanneer de muziek stopt in Qatar op zondag. Hij is 90 minuten verwijderd van de ultieme prijs - een wereldbeker achter zijn naam."

In Spanje noemt AS de Argentijn "een marsmannetje", terwijl ze bij het Catalaanse Mundo Deportivo bewust niét de parallel met Maradona trekken.

Vooral bij de tweede treffer toverde Messi nog eens. Het Nederlandse VI noemde de actie van de Argentijn zelfs "een dribbel voor de eeuwigheid".

"In één actie passeerde hij Gvardiol vaker dan hem het hele WK tot dan toe was overkomen. Maar bovenal was het een bewijs dat Messi ontketend is. Zo goed zagen we hem nog nooit op een WK."