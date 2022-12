Red Lions blijven winnen in WK-voorbereiding: ook Japan gaat voor de bijl

De Belgische mannen hebben Japan verslagen in hun derde voorbereidingsmatch in aanloop naar het WK hockey van volgende maand in India.

19 uur 22. België - Japan 4-2. De Belgische mannen hebben Japan verslagen in hun derde voorbereidingsmatch in aanloop naar het WK hockey van volgende maand in India. Het werd 4-2 op oefenkamp in Spanje. Alexander Hendrickx (2), Felix Denayer en Tanguy Cosyns maakten de doelpunten tegen de WK-tegenstander. Morgen oefenen de Red Lions tegen Spanje, dinsdag sluiten ze hun stage af tegen Duitsland. .

21 uur 26. Red Lions verslaan Wales op stage in Spanje. De Red Lions brulden Wales omver in de tweede voorbereidingsmatch in aanloop naar het WK hockey van volgende maand in India. Het werd 7-2 in San Fernando, nabij Cadiz in Spanje, waar de Belgen op stage zijn. De Belgische hockeyploeg won zondag al met 6-2 van Zuid-Korea, de eerste van zes oefenmatchen in Spanje. De Red Lions spelen de komende dagen nog tegen Frankrijk (donderdag), Japan (zaterdag), Spanje (zondag) en Duitsland (volgende week dinsdag). Op 21 december, daags na de laatste oefenmatch, eindigt de stage. België verdedigt zijn wereldtitel uit 2018 in India. Op 14 januari beginnen ze eraan tegen Zuid-Korea. Daarna treffen ze in hun groep Duitsland en Japan. .