"Is er een beter alternatief?": ondanks de hete adem van Zidane blijft Deschamps de Franse koning

Daar had het mislukte EK natuurlijk veel mee te maken. Frankrijk werd in de 1/8e finales na strafschoppen gewipt en ook de route richting Qatar bevatte heel wat hinderlijke verkeersdrempels.

De 54-jarige Deschamps werd op 9 juli 2012 benoemd als bondscoach. Zijn ambtstermijn van 3.805 dagen is de langste in de Franse voetbalgeschiedenis, maar na 10 jaar was er toch wat onzekerheid over zijn toekomst.

Eind december loopt ook het contract af van Didier Deschamps, maar nu Frankrijk weer bij de laatste 4 zit, kan hij vrij gerust in zijn fauteuil neerploffen.

Roberto Martinez, Tite, Luis Enrique, Louis van Gaal: het zijn maar enkele voorbeelden van bondscoaches die zelf (al dan niet zoals afgesproken) opstappen of ontslagen werden.

Wie volgende zondag na de finale in Qatar het lijstje samenstelt met bondscoaches die aan dit WK begonnen zijn én op hun post blijven, zal vaststellen dat heel wat landen het over een andere boeg gooien na deze Wereldbeker.

Bondsvoorzitter: "Ik wil dat Didier blijft"

"Ik zal zelf wel beslissen. We spelen woensdag onze halve finale en daarna zien we wel. Alles op zijn tijd."

"Welke trainer zou een beter alternatief zijn?", wierp hij nog op. "En dit is de voorzitter die spreekt, niet een vriend."

Op zijn 54e staat Deschamps ijzersterk in zijn schoenen. "Toen ik als coach begon, zei ik tegen mijn vrouw dat ik het rond mijn 40e wel allemaal gezien zou hebben. En kijk waar ik nu sta", lachte hij een tijdje geleden nog.

Het zou een donderslag bij heldere hemel zijn mocht Deschamps in maart niet plaatsnemen in de dug-out van het Stade de France voor de eerste EK-kwalificatiematch tegen Nederland.

Maar als we de Franse media en waarnemers mogen geloven, is alles in kannen en kruiken.

Zinédine Zidane

Na 136 matchen en 88 zeges zijn de Fransen vooral blij met de stabiliteit en progressie die geboekt werd na woelige jaren.

Kwartfinale in Brazilië, de verloren EK-finale in 2016 en wereldkampioen in 2018.

Het zijn cijfers waarmee de aanvoerder van de kampioenenploeg in 1998 kan uitpakken, ook al stak er sinds Rusland zo nu en dan een stormpje op.

Zeker omdat Zinédine Zidane nog altijd in de wachtkamer zit of lijkt te zitten. Vroeg of laat moet de Fransman wel aan het hoofd van Les Bleus belanden.

Maar voorlopig is Deschamps nog altijd de kapitein.

Volgende week gaat hij op zoek naar een tweede ster als trainer, iets waar alleen Vittorio Pozzo in 1934 en 1938 in geslaagd is.