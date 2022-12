Wezet verlaat Europa met opgeheven hoofd na zege in Noorwegen

In de eerste 4 minuten vanavond had de thuisploeg de bovenhand, maar daarna namen de Belgen de controle over de match over, tot op het einde. Het verschil tussen de 2 ploegen was nooit meer dan 3 doelpunten.



De beste schutter van Wezet was Yves Van Cosen met 9 treffers, gevolgd door Sébastien Danesi (6) en Jules Ranc (5).



Wezet kan zich vanaf nu met vertrouwen concentreren op de Belgische beker en competitie.