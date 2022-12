Specialist ontleedt penaltypesterijen tussen Nederland en Argentinië: "Het begon subtiel"

Dokter Geir Jordet is een Noorse professor psychologie, die een bescheiden voetbalcarrière kende bij Strommen en lesgeeft aan de Norwegian School of Sport Sciences in Oslo.

Hij schreef zijn thesis en doctoraat over de rol van visie, perceptie en anticipatie in topsport-prestaties. Zijn bevindingen deelde hij onder meer met de sportieve staf van Ajax, meerdere clubs en nationale federaties zoals die van Engeland en Duitsland.

De Noor had ooit een belangrijke rol in de bekerwinst van Zulte Waregem in 2017 tegen KV Oostende. Jordet specialiseert zich namelijk ook in de wetenschappelijke benadering van het nemen van strafschoppen.

Hij bereidde Essevee tot in de puntjes voor op een eventuele penaltyreeks. Die kwam er zowaar ook. En door de tips van Jordet won Essevee met 4-2.