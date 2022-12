Vierde keer goede keer voor Afrika? Sprookjes van Kameroen, Senegal en Ghana eindigden in kwartfinales

Het parcours van Senegal op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea vertoont veel gelijkenissen met dat van Kameroen in 1990. Ook Senegal bezorgt de titelverdediger in de openingsmatch rode kaken: Frankrijk verliest met 1-0.

Senegal houdt daarna Denemarken en Uruguay in bedwang en treft in de achtste finales Zweden. In een bloedstollend duel sterft de golden goal van Svensson op de paal, die van Camara hobbelt tegen de paal en binnen: Senegal in de kwartfinales.

Maar in die kwartfinales is het geluk van Senegal opgebruikt. Turkije slaat genadeloos toe in de verlengingen: Ilhan Mansiz maakt de golden goal.