Levert het marathonmekka in Kenia straks ook een Tourwinnaar? "De fysieke voorsprong is er groot"

Maken de Keniaanse marathontalenten straks ook in de wielersport brokken? Het zou zomaar kunnen. Ineos Grenadiers gaat in een Keniaans woud een nieuwe wieleracademie oprichten om Afrikaanse toppers te kweken. En dat is geen toeval. "Qua fysieke aanleg hebben de Oost-Afrikanen een grote voorsprong."

Wieleracadamie in marathonparadijs

Het sportimperium van Ineos heeft er een nieuw prestigeproject bij. In het Kaptagat Forest in Kenia, waar marathongrootheid Eliud Kipchoge een atletiekkamp heeft, wordt een gloednieuwe wieleracademie opgericht. Het doel: Afrikaans wielertalent naar de top begeleiden.

De doorbraak van supertalent Biniam Girmay afgelopen seizoen deed heel wat wielerogen op Afrika richten. "We weten allemaal dat er veel talent is in Afrika, dat is dit jaar opnieuw bevestigd", sprak Ineos-ploegbaas Dave Brailsford bij de aankondiging van het project.

Levert het Keniaanse marathonmekka binnenkort ook een winnaar van een grote wielerronde? Wij vroegen het aan inspanningsfysioloog Dominic De Caluwé, die met wielrenners, atleten en triatleten werkt.

"Als Ineos zo'n project lanceert, weet je al dat men niet over een nacht ijs is gegaan en dat er allerlei wetenschappelijke onderzoeken aan vooraf zijn gegaan. Dit project zal er staan", vertelt De Caluwé. (lees verder onder de link)

"Marathonlopers en ronderenners hebben gelijkaardig profiel"

"Het project wordt gelanceerd in een gebied waar veel Oost-Afrikaanse duurlopers actief zijn", vervolgt De Caluwé. "Die atleten hebben er van nature een aanleg voor duursporten, door de zogenaamde "duursportvezels" in hun spieren. Hun VO2-max en hun vetdrempelcapaciteit ligt erg hoog, erg belangrijk in het wielrennen." Een hoge VO2-max, dan denken wieleradepten automatisch aan ronderenners. "De Keniaanse marathonlopers hebben inderdaad een gelijkaardig profiel: veel fysiologische parameters hebben ze alvast in hun voordeel."

"Natuurlijk zijn er bij een wielrenner ook andere parameters belangrijk, zoals fietsvaardigheid en energiemanagement, maar dat zijn dingen die trainbaar zijn. Wat niet trainbaar is, is fysieke aanleg, en daarin hebben ze een grote voorsprong."

Fietsvaardigheid en energiemanagement zijn trainbaar. Wat niet trainbaar is, is fysieke aanleg, en daarin hebben de Oost-Afrikanen een grote voorsprong Inspanningsfysio Dominic De Caluwé

Langeafstandslopers en ronderenners hebben heel wat gelijkenissen.

"Van Aert bewees dat er geen wielerlogica is"

Een marathonloper en een wielrenner, ze beoefenen twee totaal verschillende sporten, maar toch zijn er parallellen te trekken. "In termen van opbouw, herstel, belasting en belastbaarheid - cardiovasculaire aspecten - zijn er in de voorbereiding van beide atleten wel wat gelijkenissen." Het fysieke potentieel is er dus. De graatmagere marathonlopers moeten qua postuur bovendien niet onderdoen voor de doorsnee klimgeit in de Ronde van Frankrijk. "Dat lijkt zo, maar renners als Wout van Aert hebben die logica eerder al van tafel geveegd."

"Een renner met het gewicht van Van Aert leek op papier niet in staat om een bergrit te winnen, toch deed hij het op de Ventoux. Dat neemt niet weg dat wattage per kilo de doorslaggevende factor blijft. Elke kilo die je niet mee moet slepen naar boven, is pure winst."