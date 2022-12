Waar een gewone sterveling een bospad ziet, herkent Lionel Messi een autostrade. De Argentijn zette Nahuel Molina met een splijtende pass op weg naar de openingsgoal tegen Nederland. "Een ware doodsteekpass", zag onze commentator Filip Joos. Messi is niet aan zijn proefstuk toe: met 5 stuks is hij de assistkoning van de WK-knockoutfasen sinds het begin van de metingen in 1966.