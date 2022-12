Van Uytvanck sukkelt met rug en verdedigt titel in Limoges niet

Alison Van Uytvanck zette begin september al een punt achter haar tennisseizoen, omdat haar rug haar parten speelde.

Drie maanden later lijken de problemen nog niet opgelost, want Van Uytvanck laat verstek gaan voor het WTA-toernooi in Limoges (11-17 december), waar ze titelverdedigster is.

"Omdat ik opnieuw hinder ondervind aan mijn rug, hebben mijn team en ik beslist niet naar Limoges af te zakken", deelde Van Uytvanck mee op Instagram.

"Het was geen gemakkelijke beslissing, omdat ik mijn titel er wilde verdedigen. Mijn doel is nu honderd procent zijn voor Australië."

Daar gaat het nieuwe seizoen van start op 29 december met de nieuwe United Cup, een gemengde ploegencompetitie, alvorens het tijd is voor het eerste Grand Slam, de Australian Open (16-29 januari).