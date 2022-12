Nederlandse pers: "Als we er nu uitgaan, waarom hebben we dan voetbalstijl overboord gegooid?"

Stekelenburg: "Van Gaal heeft zijn spelers bekeken en een conclusie getrokken: als we blind aanvallen, gaan we snel thuis zijn. Hij doet het op zijn manier en qua resultaten is dat goed, maar de manier waarop vinden veel mensen niet leuk. Hoewel, het lijkt wat meer op de ploeg in 1988, die ene keer toen we wel een prijs gewonnen hebben."

Bij Van Gaal is het allemaal wat realistischer. "We spelen verdedigender, met meer zekerheid", ziet Vissers. "Van Gaal maakt voor elke wedstrijd een plan, hij kijkt naar de kwaliteiten van de tegenstander. En daardoor ziet het voetbal er wat droger uit."

Waarom zijn de Nederlandse fans en journalisten zo kritisch voor het elftal? "Wij refereren graag naar 1974, naar de oude tijden waarin we heel goed waren en we de beste spelers ter wereld hadden", vertelt Willem Vissers van De Volkskrant. "En nu spelen we niet zo mooi als toen."

Dit is nu de tactiek. Of dat nu mooi is of niet. Als we fris en fruitig aanvallen, worden we weggecounterd.

"We laten de bal aan de tegenstander, verzamelen rond de middenlijn en wachten dan op een fout van de tegenstander om te counteren eigenlijk. Dat is nu de tactiek. Of dat nu mooi is of niet. Als we fris en fruitig aanvallen, worden we weggecounterd."

Stekelenburg: "Ik denk dat dit de beste tactiek is voor de spelersgroep. Van Gaal vindt Daley Blind heel belangrijk, maar je kan hem niet te veel verdedigende taken geven. Dan verzuipt hij. We hebben ook geen vleugelaanvallers. Dus je kan er wel opstellen, maar dan is het B-keuze."

Volgens velen is 4-3-3 het systeem voor Nederland, maar dat speelt Van Gaal niet. Hij gaat voor 5-3-2. Vissers: "Spanje speelt bijvoorbeeld wel 4-3-3, maar die kwamen tegen Marokko nergens. Dat was statisch. Van Gaal kiest voor het systeem dat volgens hem veel dynamischer is, het is een ander type voetbal."

"Van Gaal wil wereldkampioen worden en het maakt niet uit hoe"

"Pas op, ze willen het wel beter uitvoeren", weet Stekelenburg. "Na de match tegen de VS hadden Van Gaal en de spelers ook kritiek op het spel. Die ene aanval tegen de VS, over 20 stationnetjes, dat is een voorbeeld van hoe ze het willen doen."

"Nu lukt dat 1, 2 of 3 keer per match. Dat is te weinig. Het moet 10, 12 of 13 keer lukken", vindt Vissers. "Dan gaan mensen wel tevreden zijn. Aan de bal moet het daarvoor nog beter. Zoals die match in Brussel tegen België, dat was goed."

Stekelenburg: "Inderdaad, dat komt altijd terug. Aan de bal is het niet goed genoeg. Maar tegen België was het toen wel genieten. Als het lukt, is het prachtig."