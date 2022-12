EK hockey indoor: België krijgt flinke bolwassing van Oostenrijk in 2e groepsmatch

Na het 4-4-gelijkspel tegen Duitsland heeft België ook zijn 2e match niet gewonnen. Tegen Oostenrijk stonden de Red Lions aan de rust 2-1 in het krijt. In het 3e kwart slikten de Belgen 3 goals. Een 6-2-nederlaag was het verdict. Arnaud Dykmans en Philippe Simar namen de 2 Belgische goals voor hun rekening.

14 uur 22. België speelt gelijk tegen Duitsland. België heeft zijn 1e groepsmatch op het EK hockey niet gewonnen. Tegen gastland Duitsland maakten de Belgen nochtans een wervelende start. Dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Gaetan Dykmans leidde België aan de rust met 1-4. In het laatste kwart sloeg Duitsland toe met een drieklapper. 4-4 was de eindstand. Om 18 uur kijken de Belgen in hun 2e groepsmatch Oostenrijk in de ogen. .