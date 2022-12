EK hockey indoor: België geeft 5-1-voorsprong nog uit handen in burenduel met Nederland

clock 16:15 16 uur 15. Nederland klopt Red Lions. De derby tegen Nederland is uitgedraaid op een spektakelmatch. Aan de rust leek België zijn schaapjes al op het droge te hebben. Het leidde toen al met 1-4 dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Arnaud Dykmans. Simar dikte de bonus net na de rust aan tot 1-5. Daarna nam Oranje het dirigeerstokje over. Van 1-5 ging het naar 4-6 in het 3e kwart. De Nederlanders scoorden in het laatste kwart nog 6 keer. Het verdict: een 10-7-zege voor Nederland. België blijft na 3 matchen zonder zege achter. Morgen staan duels met Tsjechië en Zwitserland op het programma. . Nederland klopt Red Lions De derby tegen Nederland is uitgedraaid op een spektakelmatch.



Aan de rust leek België zijn schaapjes al op het droge te hebben. Het leidde toen al met 1-4 dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Arnaud Dykmans.



Simar dikte de bonus net na de rust aan tot 1-5. Daarna nam Oranje het dirigeerstokje over. Van 1-5 ging het naar 4-6 in het 3e kwart. De Nederlanders scoorden in het laatste kwart nog 6 keer. Het verdict: een 10-7-zege voor Nederland.



België blijft na 3 matchen zonder zege achter. Morgen staan duels met Tsjechië en Zwitserland op het programma.

België gaat onderuit tegen Oostenrijk. Na het 4-4-gelijkspel tegen Duitsland heeft België ook zijn 2e match niet gewonnen. Tegen Oostenrijk stonden de Red Lions aan de rust 2-1 in het krijt. In het 3e kwart slikten de Belgen 3 goals. Een 6-2-nederlaag was het verdict. Arnaud Dykmans en Philippe Simar namen de 2 Belgische goals voor hun rekening.



In het 3e kwart slikten de Belgen 3 goals. Een 6-2-nederlaag was het verdict. Arnaud Dykmans en Philippe Simar namen de 2 Belgische goals voor hun rekening.



België speelt gelijk tegen Duitsland. België heeft zijn 1e groepsmatch op het EK hockey niet gewonnen. Tegen gastland Duitsland maakten de Belgen nochtans een wervelende start. Dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Gaetan Dykmans leidde België aan de rust met 1-4. In het laatste kwart sloeg Duitsland toe met een drieklapper. 4-4 was de eindstand. Om 18 uur kijken de Belgen in hun 2e groepsmatch Oostenrijk in de ogen.



Tegen gastland Duitsland maakten de Belgen nochtans een wervelende start. Dankzij 3 goals van Philippe Simar en 1 goal van Gaetan Dykmans leidde België aan de rust met 1-4.



In het laatste kwart sloeg Duitsland toe met een drieklapper. 4-4 was de eindstand. Om 18 uur kijken de Belgen in hun 2e groepsmatch Oostenrijk in de ogen.