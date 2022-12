WB schaatsen: Isabelle van Elst verbetert in Calgary Belgisch record op 500 meter

clock 19:53 19 uur 53. Van Elst snelt naar Belgisch record. In Calgary heeft Isabelle van Elst het Belgisch record op de 500 meter nipt verbeterd. Met een tijd van 38"65 deed ze 1 honderdste seconde beter dan het nationale record dat sinds een jaar op naam van Sandrine Tas (38"66) stond. Van Elst eindigde met die chrono trouwens 8e in de B-groep. Leuk weetje: Van Elst heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader. Ze heeft de dubbele nationaliteit, woont in Amsterdam en komt nog maar sinds dit jaar uit voor België. . Van Elst snelt naar Belgisch record In Calgary heeft Isabelle van Elst het Belgisch record op de 500 meter nipt verbeterd. Met een tijd van 38"65 deed ze 1 honderdste seconde beter dan het nationale record dat sinds een jaar op naam van Sandrine Tas (38"66) stond.



clock 19:52 19 uur 52. De 3e Wereldbekerwedstrijd van het seizoen, na Stavanger en Heerenveen, is voor de schaatsers een goede gelegenheid om records aan te scherpen. Door de hoogte (1.025 meter boven de zeespiegel) ondervinden de schaatsers in Calgary in de Canadese staat Alberta minder luchtweerstand. Nadeel is wel dat de accommodatie niet is aangepast aan moderne eisen. . De 3e Wereldbekerwedstrijd van het seizoen, na Stavanger en Heerenveen, is voor de schaatsers een goede gelegenheid om records aan te scherpen.



Door de hoogte (1.025 meter boven de zeespiegel) ondervinden de schaatsers in Calgary in de Canadese staat Alberta minder luchtweerstand. Nadeel is wel dat de accommodatie niet is aangepast aan moderne eisen.