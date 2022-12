Peter Vandenbempt over stoppende Hazard: "Afscheid in mineur dat veel te vroeg komt"

"Maar het is zeker een afscheid in mineur. Het was mooier geweest om op een hoogtepunt af te sluiten, na een goed WK."

Voor Peter Vandenbempt kwam het afscheid van Eden Hazard bij de nationale ploeg niet als een totale verrassing. "Het voorbije anderhalf jaar was het minste van Hazard bij de Rode Duivels. Hij had zijn vertrek al wat laten doorschemeren bij ploeggenoten ook blijkbaar."

Eden Hazard is bovendien nog maar 31 jaar. Vandenbempt: "Dat is veel te vroeg voor hem. Het EK van 2024 had hij zeker nog moeten halen. Maar dan moest hij wel bereid zijn om weer echt voetballer te worden, wat hij het voorbije anderhalf jaar te weinig is geweest. Daarvoor moest hij wel van club veranderen."