Aster Nzeyimana is terug uit Qatar: "Nog geen land dat echt toont dat ze wereldkampioen willen worden"

We naderen stilaan de ontknoping van het WK, maar voor Aster Nzeyimana zit het toernooi erop. Het was het eerste WK ooit voor onze commentator dus polsen we graag naar zijn belevingen en naar welke landen hem het meest konden bekoren.

Wekenlang niet weg te denken van uw televisie of radio, maar de wedstrijd van Marokko tegen Spanje was het laatste wapenfeit voor Aster Nzeyimana. "Ik ga het zeker missen", aldus Nzeyimana. "Ik heb vorige zomer het EK mogen meemaken, maar de sfeer op een WK is toch nog iets straffer. Voor mij is dat het summum. De woorden zoeken om een voetbalmoment nog een klein tikkeltje mooier te maken is geweldig." "Als je ziet wat dit allemaal betekent voor een voetbalnatie als Marokko... dat is geweldig. De ontknoping in die wedstrijd tegen Spanje ga ik trouwens niet snel vergeten."

Het is jammer dat de Europese landen wat ondervertegenwoordigd waren in de stadions. Aster Nzeyimana

De beleving en sfeer kwamen vaak aan bod in eigen land, maar hoe ging het eraan toe in Qatar? "Ik heb hele dagen voetbal gekeken en mijzelf voorbereid op wedstrijden. Ik heb geleefd als een kluizenaar en dus was het wel eens leuk om enkel met voetbal bezig te zijn. Ik heb een keer een stepje gehuurd om Doha te verkennen, maar het is wel echt een speciale stad. Niet echt mijn ding."

"De stadions zijn indrukwekkend en perfect afgewerkt, maar ik vond het niet mijn plaats om die stadions te bejubelen omdat je weet hoe die tot stand zijn gekomen. Het was dus dubbel."



"Het is ook wel jammer dat de Europese landen wat ondervertegenwoordigd waren in de stadions. Zo was de sfeer niet bij alle wedstrijden dezelfde. Fans van Saudi-Arabië, Iran, Qatar, Brazilië en Argentinië hebben hier dan wel weer de boel op stelten gezet. Niet normaal."

Wie is de favoriet voor de titel?