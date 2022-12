Team Antwerp stoot als groepswinnaar door naar kwartfinales WorldTour Final

Antwerp moest het duel tussen Sakiai (Lit) en Lausanne (Zwi) afwachten of het groepswinnaar zou worden of niet. Lausanne moest met minstens 11 punten verschil winnen om door te stoten naar de kwartfinales. En jawel, de Zwitsers haalden het in een knotsgekke partij met 12 punten verschil: 21-9. Dat betekent dat Antwerp (groepswinnaar) en Lausanne (2e) een ticket hebben bemachtigd voor de kwartfinales. Morgen speelt Antwerp om 14.45 uur tegen Ulaanbaatar uit Mongolië voor een plek in de halve finales.

17 uur 59. Antwerp geeft zege uit handen. In de 2e groepsmatch is Team Antwerp tegen een 20-21-nederlaag aangelopen. De Belgen sloegen nochtans snel een kloofje tegen Sakiai (Lit). Halfweg stond het 14-12 voor Team Antwerp. Daarna ging Sakiai op en over Antwerp: 14-16. Twee minuten voor het einde was alles weer in evenwicht bij 19-19. In een razend spannend slot was Sakiai het efficiëntst met een buzzer beater. Eindstand: 20-21 voor Sakiai. .