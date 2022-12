Team Antwerp lijdt nipte nederlaag in 2e groepsmatch WorldTour Final

clock 17:59

17 uur 59. Antwerp geeft zege uit handen. In de 2e groepsmatch is Team Antwerp tegen een 20-21-nederlaag aangelopen. De Belgen sloegen nochtans snel een kloofje tegen Sakiai (Lit). Halfweg stond het 14-12 voor Team Antwerp. Daarna ging Sakiai op en over Antwerp: 14-16. Twee minuten voor het einde was alles weer in evenwicht bij 19-19. In een razend spannend slot was Sakiai het efficiëntst met een buzzer beater. Eindstand: 20-21 voor Sakiai. Om 19.30 uur staat de laatste groepsmatch op het menu tussen Sakiai en Lausanne. .