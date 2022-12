Stijn Steels zwaait Quick-Step uit: "Wolfpack is niet zomaar een naam, het is echt"

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Na drie jaar bij Quick Step-Alpha Vinyl moet Stijn Steels op zoek naar een nieuwe werkgever. Of de 33-jarige Gentenaar volgend seizoen nog in het peloton zal rondrijden, is niet zeker.

In een afscheidsboodschap op de website van de Wolfpack blikt Steels met plezier terug. "Ik heb veel mooie herinneringen aan mijn drie jaar bij Quick Step-Alpha Vinyl", vertelt hij.

"Toen ik nog een kind was, was ik al fan van dit team en ging ik met mijn vlag supporteren. Je kan dus wel voorstellen hoe het was toen ik een telefoontje kreeg met de vraag of ik bij het team wou komen. Ik was in de zevende hemel en heb het voorstel meteen aanvaard."

Door de coronapandemie miste Steels enkele belangrijke races, "maar ik heb ook zoveel mooie momenten meegemaakt, waar ik met plezier op kan terugblikken", zegt hij.

"In de Ronde van Valencia in 2020 was Fabio (Jakobsen) ontgoocheld dat hij een sprint met enkele centimeters verschil had verloren. Hij was toen mijn ploegmaat en we hebben er 's avonds lang over gepraat. De volgende dag kweet het team zich perfect van zijn taak en won hij. Dat was een prachtig moment."