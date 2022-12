LIVESTREAM: Zorgen Kimeli of Somers nog voor een Belgische medaille op het EK veldlopen?

clock 13:09 13 uur 09. Grøvdal verlengt titel. De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal heeft haar Europese titel in het veldlopen verlengd. Ze haalde het na een spannende strijd in 26'25" van de Duitse Kostanze Klosterhalfen. De Duitse Alina Reh legde beslag op de laatste podiumplek. De Belgen speelden geen rol van betekenis op het EK. Een top 20 was al een mooi resultaat geweest voor de Belgische atletes, maar Hanne Verbruggen moest als eerste Belg vrede nemen met de 34e plek. Eline Dalemans werd 49e. . Grøvdal verlengt titel De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal heeft haar Europese titel in het veldlopen verlengd. Ze haalde het na een spannende strijd in 26'25" van de Duitse Kostanze Klosterhalfen. De Duitse Alina Reh legde beslag op de laatste podiumplek.



clock 13:05 13 uur 05. Bekijk de samenvatting van de EK veldlopen bij de vrouwen. Bekijk de samenvatting van de EK veldlopen bij de vrouwen

clock 13:00 13 uur . Belgische beloften vrouwen komen er niet aan te pas. De Belgische beloften vrouwen hebben hun selectie niet kunnen rechtvaardigen op het EK veldlopen zondag in Turijn. Annelies Nijssen was de beste landgenote op een 40e plaats. Nijssen wilde hard starten om uit het gedrum te blijven, en dat lukte. Ze liep zelfs héél even aan de leiding. Daarna viel ze terug om als 40e te finishen. De andere Belgen eindigden vlak in de buurt. Jana Van Lent was 41e, Juliette Thomas 44e en Roxanne Cleppe 48e. In het landenklassement leverde dat een negende plaats op. Het goud was voor de Italiaanse Nadia Battocletti. Zilver en brons was voor de Britten Megan Keith en Alexandra Millard. In het landenklassement won Groot-Brittannië voor Italië en Frankrijk. . Belgische beloften vrouwen komen er niet aan te pas De Belgische beloften vrouwen hebben hun selectie niet kunnen rechtvaardigen op het EK veldlopen zondag in Turijn. Annelies Nijssen was de beste landgenote op een 40e plaats.



clock 12:30 12 uur 30. Bekijk een samenvatting van het EK veldlopen bij de beloften vrouwen. Bekijk een samenvatting van het EK veldlopen bij de beloften vrouwen

clock 12:26 12 uur 26. Yorick Van De Kerkhove is beste Belgische belofte op 23e plaats. De Belgische beloften zijn er zondag op het EK veldlopen in Turijn niet in geslaagd de top twintig te halen. Yorick Van De Kerkhove was de beste landgenoot op plaats 23. Lange tijd zat geen enkele van de Belgische beloften in de top 30. Yorick Van De Kerkhove liep wel een verdienstelijke inhaalwedstrijd. Hij besloot die op een 23e plaats. Ook Arnaud Collard en Rayan Vanderpoorten liepen een inhaalwedstrijd en finishten op plaatsen 28 en 29. Marco Vanderpoorten sprak op voorhand van top tien, maar moest vrede nemen met plaats 32. In het landenklassement waren de Belgen zesde. De Brit Charles Hicks verlengde zijn Europese titel. Hij haalde het voor zijn landgenoot Zakariya Mahamed en de Fransman Valentin Bresc. De Britten wonnen het landenklassement voor Frankrijk en Ierland. . Yorick Van De Kerkhove is beste Belgische belofte op 23e plaats De Belgische beloften zijn er zondag op het EK veldlopen in Turijn niet in geslaagd de top twintig te halen. Yorick Van De Kerkhove was de beste landgenoot op plaats 23.



clock 12:15 12 uur 15. Bekijk de slotfase van het EK veldlopen bij de beloften mannen. Bekijk de slotfase van het EK veldlopen bij de beloften mannen

clock 11:51 11 uur 51. "Jammer dat sensatie boven het lopen is gekomen". "Jammer dat sensatie boven het lopen is gekomen"

clock 11:50 11 uur 50. Mijn eindsprint was goed, maar ik raakte vooral niet naar boven. Ik was mee naar de groep, maar bergop moest ik lossen. Het was bijna een muur die je met handen en voeten moest beklimmen. Vanessa Scaunet, gemengde estafette. Mijn eindsprint was goed, maar ik raakte vooral niet naar boven. Ik was mee naar de groep, maar bergop moest ik lossen. Het was bijna een muur die je met handen en voeten moest beklimmen. Vanessa Scaunet, gemengde estafette

clock 11:49 11 uur 49. Het was een moeilijke inspanning om in te delen. Bergop was het bijna niet meer lopen. Het is jammer dat de sensatie op dit toernooi boven het lopen is gekomen. Stijn Baeten, gemengde estafette. Het was een moeilijke inspanning om in te delen. Bergop was het bijna niet meer lopen. Het is jammer dat de sensatie op dit toernooi boven het lopen is gekomen. Stijn Baeten, gemengde estafette

clock 11:48 11 uur 48. Ik kreeg de stok als tweede, maar de andere atletes waren zo sterk. Ik heb gebeten en gestreden en kan mezelf niets verwijten, maar natuurlijk ben ik ontgoocheld. Mariska Parewyck, gemengde estafette. Ik kreeg de stok als tweede, maar de andere atletes waren zo sterk. Ik heb gebeten en gestreden en kan mezelf niets verwijten, maar natuurlijk ben ik ontgoocheld. Mariska Parewyck, gemengde estafette

clock 11:47 11 uur 47. Uiteraard zijn we ontgoocheld, we waren niet voor een 7e plek naar hier gekomen. Hopelijk krijgen we volgend jaar een nieuwe kans om te strijden voor de medailles. Ruben Verheyden, gemengde estafette. Uiteraard zijn we ontgoocheld, we waren niet voor een 7e plek naar hier gekomen. Hopelijk krijgen we volgend jaar een nieuwe kans om te strijden voor de medailles. Ruben Verheyden, gemengde estafette

clock 11:05 11 uur 05. Bekijk een samenvatting van de gemengde estafette. Bekijk een samenvatting van de gemengde estafette

clock 10:53 10 uur 53. Geen medaille voor gemengde estafette. De gemengde estafetteploeg had na een bronzen medaille vorig jaar opnieuw gehoopt op een podiumplaats, maar de Belgen moesten vrede nemen met een 7e plaats na een loodzware wedstrijd. Het zag er nochtans goed uit na een beresterke start van Ruben Verheyden. Na een eindsprint kon hij als 2e wisselen met Mariska Parewyck. Zij had het moeilijk om vooraan te blijven en zakte weg naar de 5e plek. Toch leek de top 3 nog haalbaar toen Stijn Baeten aan zijn 1.500 meter door het Italiaanse veld begon, maar hij kon geen remonte meer inzetten. Integendeel, hij zakte weg naar de 7e plek. Op die plaats kwam Vanessa Scaunet ook over de eindstreep. De zege was voor het Italiaanse kwartet na een beklijvende eindsprint tegen de Spanjaarden. Groot-Brittannië veroverde het brons. . Geen medaille voor gemengde estafette De gemengde estafetteploeg had na een bronzen medaille vorig jaar opnieuw gehoopt op een podiumplaats, maar de Belgen moesten vrede nemen met een 7e plaats na een loodzware wedstrijd.



clock 10:39 10 uur 39. Julie Voet is beste Belgische juniore op 22e plaats. De Belgische meisjes U20 hebben zondag niet kunnen verrassen op het EK veldlopen in Turijn. Julie Voet was de beste landgenote op een 22e plaats. Voet startte eerder voorzichtig, maar begon daarna aan een sterke inhaalrace. Bij het ingaan van de laatste ronde was ze tiende, maar ze verschoot haar kruit te vroeg en viel nog terug naar plaats 22. Marie Bilo liep een solide race en eindigde 26e, Hannah Enkels was 34e. Charlotte Penneman moest vrede nemen met plaats 70. In het landenklassement was België zevende. Het goud was voor de Spaanse Maria Forero. Ze haalde het voor de Noorse Ingeborg Ostgard en de Finse Ilona Mononen. Spanje won het landenklassement voor Turkije en Duitsland. . Julie Voet is beste Belgische juniore op 22e plaats De Belgische meisjes U20 hebben zondag niet kunnen verrassen op het EK veldlopen in Turijn. Julie Voet was de beste landgenote op een 22e plaats.



clock 10:06 10 uur 06. Konteh wordt 17e bij U20. Noah Konteh is als zeventiende geëindigd bij de U20 op het EK veldlopen in Turijn. Hij was gekomen voor een top tien. Konteh startte goed en liep altijd rond de achtste plaats. Op het einde verloor hij nog veel terrein om uiteindelijk als zeventiende over de finish te lopen. Mathis Lievens was tweede Belg als 31e. Simon Jeukenne was 50e, Vince Van Winckel 76e. Ook in het landenklassement konden de Belgen de verwachtingen niet helemaal inlossen met een achtste plaats. Goud was voor de Brit Will Barnicoat. Zilver en brons gingen naar Ierland met Nicholas Griggs en Dean Casey. De Britten wonnen het landenklassement voor Ierland en Spanje. . Konteh wordt 17e bij U20 Noah Konteh is als zeventiende geëindigd bij de U20 op het EK veldlopen in Turijn. Hij was gekomen voor een top tien.



clock 09:38 09 uur 38. Programma. - 10.30u: gemengde estafette - 11.30u: beloften mannen - 12.03u: beloften vrouwen - 12.33u: vrouwen elite - 13.10u: mannen elite . Programma - 10.30u: gemengde estafette

clock 09:38 09 uur 38. Top 10 bij mannen? . Bij de mannen wordt vooral gekeken naar Isaac Kimeli, al eens goed voor EK-zilver, en Michael Somers. "Daar mogen we toch op een plek in de top 10 rekenen of hopen", zegt Marc Willems. "Kimeli zit in een goede vorm, dus het zou ontgoochelend zijn als daar geen top 10-plaats mogelijk is." "Er worden ook medailles uitgereikt voor de ploegen. Het Belgische viertal zal dicht bij de medailles eindigen." . Top 10 bij mannen? Bij de mannen wordt vooral gekeken naar Isaac Kimeli, al eens goed voor EK-zilver, en Michael Somers. "Daar mogen we toch op een plek in de top 10 rekenen of hopen", zegt Marc Willems. "Kimeli zit in een goede vorm, dus het zou ontgoochelend zijn als daar geen top 10-plaats mogelijk is."



clock 09:36 09 uur 36. Top 20 bij vrouwen? Mieke Gorissen moest geblesseerd afhaken, maar met Eline Dalemans, Lisa Rooms en Hanne Verbruggen staan er nog drie Belgische atletes aan de start van het EK veldlopen. Wat mogen we van hen verwachten? "Een medaille wordt moeilijk", zegt commentator Marc Willems. "Daarvoor is de Europese top nog een stapje hoger. Een plek in de top 20 zou ik heel sterk vinden." . Top 20 bij vrouwen? Mieke Gorissen moest geblesseerd afhaken, maar met Eline Dalemans, Lisa Rooms en Hanne Verbruggen staan er nog drie Belgische atletes aan de start van het EK veldlopen. Wat mogen we van hen verwachten?



