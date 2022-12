Furieuze Eto'o gaat door het lint na insinuatie over omkoping: "ik werd geprovoceerd"

Daarna is het hek van de dam. Eto'o zoekt de confrontatie op en is buiten zichzelf van woede. Hij wordt eerst nog tegengehouden door veiligheidsmensen, maar slaagt er uiteindelijk in om een trap uit te delen. De man valt daardoor op de grond.

Eto'o, die als voorzitter van de Kameroense voetbalbond en als Global Legacy Ambassador van de organisatie in Qatar is, gaat helemaal door het lint.

Gambiaanse scheidsrechter als spil in het verhaal

De man die de trap incasseert heeft ondertussen zijn versie van de feiten gegeven.

Het gaat om Sadouni SM, een vlogger uit Algerije. In een vlog vertelt hij naar eigen zeggen dat hij in een politiebureau in Qatar zit.

"Ik was aan het filmen en vroeg hem (Eto'o) iets over scheidsrechter Bakary Gassama. Ik vroeg hem of hij hem had omgekocht. Eto’o werd kwaad en sloeg me. Hij vernietigde de camera waarmee ik hem filmde. Ik ben nog steeds in het politiebureau."

De Algerijn zegt in zijn video ook niet helemaal gerust te zijn op de afloop van de zaak. "Ik verspreid deze video, want Eto'o is een persoonlijkheid. Ik heb angst dat ze dit voorval zullen camoufleren, maar ik heb ook vertrouwen in de Qatarese politie."