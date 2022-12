Daar is de Griddy! Rafael Leão introduceert aanstekelijk vreugdedansje nu ook op WK voetbal

De eerste voetballer die met een Griddy uitpakt, was Leão al lang niet meer. Zijn bekendste voorganger is wellicht Chelsea-aanvaller Christian Pulisic, die het dansje begin dit jaar al deed na zijn CL-goal tegen Rijsel. Gamers die nu met Pulisic scoren in FIFA23 zien de Amerikaan vieren met een Griddy.

Voetbalfans hadden de Griddy eerder dit jaar ook al opgemerkt bij Manchester United, in een betere versie dan die van Pulisic. De jonge Zweed Anthony Elanga vierde zijn goals tegen Brentford en tegen Atletico in de Champions League met een Griddy uit het boekje.

De perfecte Griddy

Maar wat is dat dan, een Griddy uit het boekje? En waar komt het populaire dansje vandaan?

De bedenker is de Amerikaanse American Football-speler Allen Davis, die met het dansje op de proppen kwam toen hij op de middelbare school zat. Het werd opgepikt door huidig NFL-speler Justin Jefferson, die de Griddy populair maakte toen hij nog de kleuren van de universiteit van Louisiana State droeg.

Andere NFL-spelers namen later de trend over en de Griddy raakte ook populair dankzij TikTok. Ook de populaire videogame Fortnite sprong in 2021 op de hypetrein en introduceerde de Griddy als een emote in het spel.