Analist hekelt dansjes “respectloze” Brazilianen, maar rest wereld geniet: "Ze zijn angstaanjagend goed"

"Bij de eerste goal vind ik het prima, maar ze doen het keer op keer. Zelfs de bondscoach deed mee. Ik heb nog nooit zoveel dansjes gezien. Dan wordt er gezegd dat het hun cultuur is, maar dit is niet goed."

Douchen na Brazilië

In Nederland zag de NOS dat Brazilië "een voetbalshow opvoerde die een regelrechte ode aan Pelé". Bij De Telegraaf bibberen ze nu al voor een potentiële halve finale: "Het is angstaanjagend voor komende tegenstanders dat de jonkies op hol geslagen lijken en het elftal nóg meer elan geven."

En met uitzondering van Roy Kaene deden ze dat eveneens in Engeland. De BBC zag Brazilië "het grootste statement van het WK neerzetten". "Brazilië was in die eerste helft poëzie in beweging. Het had iets van: "Hier zijn we, kan je ons stoppen?" Brazilië trekt in de best mogelijke vorm naar de laatste 8."



Tot slot willen we u ook de neerslag van The Guardian niet onthouden: "Brazilië legde vormen op de mat die nog geen naam hebben. Ze waren écht goed. Voetbal dat we al vele jaren niet meer van ze gezien hebben: computerspelvoetbal, zó filthy dat je erna een douche nodig hebt."