Zand over Qatar, jetzt nach Deutschland: wat zijn de volgende afspraken van de Rode Duivels?

Maar wat wil dat zeggen? Moeten de Rode Duivels binnenkort ook in de kwalificatiecampagnes weer knokken om er nog bij te horen? Is er opnieuw een onverzadigbare periode, zoals tussen 2004 en 2012, in aantocht?

Aftrap EK-kwalificatiecampagne: 24/03/23

Het is aan de nieuwe bondscoach om alle opgeborrelde twijfels te ontmijnen en het tegendeel te bewijzen.



De eerste afspraak: 24 maart 2023. Een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Op papier meteen de grootste uitdager in groep F. Plaats 25 op de FIFA-ranglijst en aanwezig op de 6 jongste EK's. Geen Zlatan meer, wel een nieuw goudhaantje: Alexander Isak.



De verplaatsing naar Stockholm is het enige agendapunt komend voorjaar, wat de Belgische voetbalbond die periode de mogelijkheid geeft om een vriendschappelijke wedstrijd te organiseren. Die zou al geprogrammeerd zijn, meer informatie volgt later.

In de zomer wacht de Duivels een tweeluik. 17 juni 2023 komt ex-Manchester United-coach Ralf Ragnick met zijn Oostenrijk (FIFA-34) op bezoek. Ook niet zomaar een hapklare brok herinnert onze rauwe voorgeschiedenis met het land (die ongelofelijke 4-4 in 2010).



En 3 dagen later volgt een verplaatsing naar Estland (FIFA-109). Dat zou geen probleem mogen vormen. Net als Azerbeidzjan (FIFA-123) in september, de laatste ontmoeting in de heenronde.



Nog in september gaat de terugronde al van start, beginnend met Estland. In oktober volgen Oostenrijk en Zweden. En op 19 november eindigt de kwalificatiecampagne op de Heizel met Azerbeidzjan. De top 2 van de 10 groepen stoot door.



Deutschland 2024, hier kommen wir?