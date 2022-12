Renaat Schotte verwacht massa volk in Dublin: "Cross op Kanaaleilanden is nodig voor volwassen Wereldbeker"

Volgend weekend houdt de Wereldbeker veldrijden voor het eerst halt in Ierland. Aan sfeer en gezelligheid zal het niet ontbreken in Dublin.





"In voorverkoop zijn er al meer dan 4.000 tickets aan de man gebracht", weet Renaat Schotte.



"Een Wereldbeker-wedstrijd in Angelsaksische omgeving lokt altijd heel veel toeschouwers."

"Ik herinner me de Wereldbeker in Milton Keynes (Groot-Brittannië) in 2014, daar kwamen toen uit het niets 10.000 mensen op af."

"Er was toen zelfs nog geen sprake van Tom Pidcock. Ik denk dat er nu heel wat Engelsen de oversteek zullen maken naar Dublin door het Pidcock-effect."