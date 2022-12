Polen moet naar huis. Het land werd in de 1/8e finales van het WK uitgeschakeld door Frankrijk. Jammer, maar het leverde wel schattige beelden op. Doelman Szczesny, die zich drie keer moest omdraaien tijdens de match, had na de wedstrijden zijn handen vol met het troosten van zijn zoontje. Die had zijn papa duidelijk een beter resultaat gegund.