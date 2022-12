Thierry Neuville doet in Spa oproep na dodelijke rallyaccidenten: "Respecteer de regels"

Stéphane Lefevbre was uiteindelijk de primus in Spa. De Fransman had zich in de Condrozrally al tot Belgisch kampioen gekroond, maar zette in Spa dus de kroon op het werk.

Hij hield Grégoire Munster en Cédric De Cecco af. Thierry Neuville, die met een BMW M3 E30 reed, werd zesde op meer dan zeven minuten.