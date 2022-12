Pelé en de Belgen: fans op verlichtingspalen, 6 goals op het Kiel en fiasco op de Heizel

De voetbalwereld heeft afscheid moeten nemen van voetbalgod Pelé (82). Scoren deed de Braziliaan overal waar hij kwam, dus ook in België. Pelé speelde dan wel nooit voor een Europese club, Belgische voetbalfans konden hem toch bewonderen in enkele galamatchen en interlands in het land.

Europese topclubs kiezen tegenwoordig voor lucratieve tournees in de VS, Azië of het Midden-Oosten. Zo kunnen de lokale fans 's werelds beste spelers in levenden lijve aan het werk zien. In de jaren 50 en 60 is het een ander verhaal. Het epicentrum van het voetbal bevindt zich in Brazilië, in de persoon van Pelé. Supporters van over de hele wereld kijken ernaar uit om een glimp op te vangen van de wereldberoemde "Zwarte Parel".

Pelé (l) wint in 1958 op 17-jarige leeftijd het WK met Brazilië en wordt tot wereldster gebombardeerd.

Meteen goed bij schot tegen Anderlecht en Gent

Zijn ploeg Santos trekt in 1959 een eerste keer op Europese tournee, op zoek naar broodnodige financiële middelen. Dé blikvanger is uiteraard kersvers wereldkampioen en 18-jarig toptalent Pelé, die op 44 dagen tijd in alle 22 matchen opdraaft.

Er was geen tijd om te rusten. Het was gewoon hollen van stadion naar stadion. Pelé over de Europese tournee van Santos

"Het was niet normaal," zei Pelé daarover. "Er was geen tijd om te rusten. Het was gewoon hollen van stadion naar stadion." De tweede stop tijdens die tournee is in België. Minder dan 48 uur eerder speelden Pelé en co nog in Bulgarije, maar op 26 mei worden ze al in Luik verwacht.

Standard gaat met 1-0 voor de bijl, daags nadien scoort Pelé 2 keer in een 4-2-zege tegen Anderlecht. In Gent pikt Pelé opnieuw een doelpuntje mee, maar het mocht niet baten: La Gantoise wint met 2-1 van Santos.

Memorabele zesklapper tegen Beerschot

De Europese tournee zou een jaarlijkse traditie worden voor de Brazilianen. In 1960 komen ze weer op bezoek in België aan het begin van die tournee. En Santos swingt op de Belgische velden, met Pelé op kop. Hij scoort 5 keer in 3 wedstrijden: zowel Standard, Anderlecht en La Gantoise maakten nu écht kennis met Pelé en zijn ploegmaats. Maar zijn meest memorabele wedstrijd op Belgische bodem is toch die tegen het Beerschot van Rik Coppens. Meer dan 30.000 toeschouwers komen opdagen voor de galamatch, volgens de legende klimmen die zelfs in verlichtingspalen om toch maar Pelé aan het werk te zien. En de Braziliaanse aanvaller stelt niet teleur. Hij scoort in totaal 6 keer in de 1-10-overwinning van Santos.

Bekijk hier de beelden van Beerschot - Santos: Sporza Retro RETRO: 60 jaar geleden maakte Pele 6 goals tegen Beerschot

Braziliaanse afgang op de Heizel

In zijn twee volgende duels in België, tegen Antwerp in 1960 en 1961, komt Pelé zowaar niet tot scoren. Met de Braziliaanse nationale ploeg zakt hij 2 jaar later weer af naar ons land. Op 24 april 1963 is de Heizel het decor van de clash tussen België en wereldkampioen Brazilië. 46.000 tickets vliegen al snel de deur uit, maar Pelé blijft 'geblesseerd' op de bank zitten. Hij ziet zijn land overrompeld worden door de flukse Belgen: 5-1 wordt het uiteindelijk. "Een schande" volgens de Braziliaanse media.

Nooit in mijn leven zag ik zoveel hotels, luchthavens en verschillende landen. Pelé over zijn laatste jaren bij Santos

Na dat debacle duurt het bijna 10 jaar tot Pelé weer in een Belgisch voetbalstadion te zien is. In 1972 en 1973 speelt hij met Santos tegen Anderlecht, maar hij kan in geen van beide wedstrijden scoren. Die nieuwe Europese tournees draaien rond het afscheid van Pelé bij de club uit Sao Paulo.

In 1974 loopt zijn contract af en Santos wil duidelijk nog wat profijt halen uit de laatste jaren van Pelé voor de club. Op anderhalf jaar tijd reizen ze heel de wereld af. "Nooit in mijn leven zag ik zoveel hotels, luchthavens en verschillende landen. De club was vastbesloten om nog zo veel mogelijk wedstrijden uit me te halen", zo zou Pelé daar later over zeggen.

In 1963 is Pelé te bezichtigen op de Heizel, weliswaar in de tribune.

Belgisch afscheid van Pelé op de Bosuil