Nafi Thiam wint voor 9e keer op een rij Gouden Spike

In 2013 kreeg Nafi Thiam een eerste keer de Gouden Spike en daarna viel ze jaar na jaar opnieuw in de prijzen. Alleen in 2020 kreeg ze het beeldje niet, maar door corona was er dat jaar geen verkiezing.

Zo zit Thiam al aan negen op een rij. Dit jaar blonk ze opnieuw uit op het WK in Eugene en op de Europese Kampioenschappen in München. Twee keer ging ze met goud naar huis.

Thiam kon het beeldje zelf niet komen afhalen op het gala. Ze is op stage. Thiam brak recent met haar coach Roger Lespagnard, nu traint ze met Michael Van der Plaetsen.