LA Lakers knokken zich naar zege tegen Milwaukee, Miami verrast Boston in NBA

Eindelijk is die referentiematch van de Lakers daar. In een clash der vedetten met een voorsprong die in het laatste quarter 6 keer van ploeg wisselde, wonnen de Lakers met 129-133.



Davis deed bij zijn 44 punten nog 10 rebounds. LeBron James kwam tot 28 punten, 11 assists en 8 rebounds, terwijl ook invaller Russell Westbrook een stevige duit in de LA-zak deed met 15 punten, 11 assists en 7 rebounds.



Antetokounmpo kreeg hulp van Jrue Holiday (28 ptn), maar dat volstond niet. Khris Middleton maakte zijn seizoensdebuut bij Milwaukee na zijn polsoperatie en was meteen goed voor 17 punten en 7 assists in 26 minuten.



De Lakers stonden 66-58 voor bij de rust, na de rust breidden de bezoekers hun voorsprong maximaal uit tot 14, maar de Bucks dichtten de kloof. In een spannende slotfase kwamen de Lakers na een 3-punter van James dik 3 minuten voor het einde definitief op voorsprong en hielden die knap vast.



Het was voor het team uit LA de 7e zege in 10 duels, een bewijs dat de weg naar boven definitief ingezet lijkt. De play-offs zijn wel nog ver weg met voorlopig een 12e plaats (9 zeges, 12 nederlagen) in de sterke Western Conference. Milwaukee blijft tweede in het oosten met 15 zeges, 6 nederlagen.



