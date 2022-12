De wederopstanding in Qatar: hoe Marcus Rashford uit het diepste dal klauterde

"Hij is indrukwekkend sinds hij terug bij ons is", zegt bondscoach Gareth Southgate met de brede glimlach. Marcus Rashford loodst Engeland voorbij Senegal met twee goals, waaronder een heerlijke vrije trap. Na anderhalf jaar afwezigheid bij The Three Lions is hij weer helemaal de oude. Want de voormalige tienersensatie zat diep, zowel mentaal als fysiek. Na het afgelopen EK was hij mikpunt van frustratie en racistische boodschappen. De gemiste penalty in de finale tegen Italië was het begin van een stevige neerwaartse spiraal in de carrière van de aanvaller.

Een gemiste penalty die een moeilijke periode bij Rashford inleidde.

Meteen na het EK besloot hij zich dan toch maar te laten opereren aan zijn schouder, die hem al maanden parten speelde. "Dat was gepland, maar daarom niet mentaal even makkelijk", zegt Premier League-kenner Tim Wielandt. "Het was zeker geen cadeau om later in het Manchester United van 2021 te stappen." Neen, probleemloos is Rashfords carrière sindsdien niet gebleken.

Arm om zijn schouder

Vorig seizoen kon de Engelsman slechts 5 keer de netten doen trillen in 32 optredens in het shirt van United. Dat zijn team een rotseizoen kende - met Europa League-voetbal tot gevolg - hielp niet. Solskjaer steunde Rashford toen hij in het oog van de storm stond. De aanvaller kreeg bakken kritiek omdat hij zijn goed doel - dat gratis maaltijden voor kinderen uitdeelde - combineerde met slechte prestaties. "De druk op zijn schouders was enorm en kwam uit alle richtingen. Zowel uit politieke hoek, van de Engelse fans en op het veld kreeg hij het hard te verduren." Ook het feit dat Solksjaers vervanger Ralf Rangnick - "een technisch directeur, geen trainer" - niet omkeek naar hem, was geen geschenk.

Mentaal moet alles in elkaar geklikt zitten bij Rashford. Tim Wielandt

Marcus Rashford plande afgelopen zomer een ommekeer in. "Hij ging op trainingskamp met zijn 2 broers, Dwaine en Dane", vertelt Wielandt. "Geen toeval, want hij hecht veel waarde aan familie. Mentaal moet alles in elkaar geklikt zitten bij hem." Hij heeft geluk dat met Erik ten Hag een echt vaderfiguur het roer overneemt in Manchester. "De Nederlander is een trainer die hem echt bij de hand heeft gepakt door hem persoonlijke tips mee te geven."